ياسمين الخطيب مفعمة بالأنوثة والأحمر الصارخ كلمة السر

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على مواكبة الموضة لتبرز أناقتها وأنوثتها على طريقتها الخاصة لتصبح مثال تقتدي بها الأنوثة الراقية المفعمة بالحيوية والجاذبية في آن واحد.

ظهرت ياسمين الخطيب في أحدث ظهور لها بإطلالة جذابة، إذْ ارتدت فستانًا مجسمًا، مكشوف الظهر، صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، عكس رشاقة قوامها.

تزينت ببعض الإكسسوارات الهادئة على شكل العين والكف لتتصدى على الحسد وبعد الأنظار عن حياتها.

فضلت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا تناغمًا مع لون بشرتها الشقراء وحدد جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الأحمر الصارخ في الشفاه.

مازالت ياسمين الخطيب تدهش الجميع بأنوثتها بتكرار الألوان التى تظهر بها بين حين لآخر، فهي لا تخشى تكرار ارتداء نفس اللون وهذا يدل على مدى ثقتها بذاتها.

ياسمين الخطيب:

ياسمين الخطيب ، (1981-) كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.

نشأتها:

ولدت ياسمين سيد عبداللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبداللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب «الفرقان» الذي أثار ضجة كبيرة.

بداياتها:

بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور، ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.

أعمالها:

أصدرت الكثير من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيرًا كتاب «ولاد المرة» الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

العمل الإعلامي:

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدَّمت برنامجًا إذاعيًّا بعنوان (كيميت تحت الاحتلال).