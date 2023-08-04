بيراميدز يرحب بيوسف أسامة نبيه.. شاهد

أعلن الحساب الرسمي بنادى بيراميدز تعاقده رسميًا مع يوسف أسامة نبيه، فى صفقة انتقال حر

قادمًا من صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقام الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بنشر صورة يوسف أسامة نبيه مغردًا عليها برسالة ترحيب لصفقة السماوي الجديدة.

وعبر بيراميدز عن مواصفات اللاعب قائلًا: "يوسف أسامة نبيه لاعبًا لبيراميدز.. سرعة، قوة، ويصل بكل الطرق إلى المرمى.. مرحبًا بك في بيراميدز".

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه:



أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.