فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.. اليوم

تنطلق، اليوم، ضمن برنامج مهرجان المسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، 4 عروض مسرحية وورشة فى "الإدارة المسرحية" يقدمها المدرب صفوت حجازى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتستمر حتى الساعة السادسة.

أما العروض المسرحية فتبدأ بعرض "الوحوش الزجاجية" للمخرج أشرف على بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة فى السادسة مساء.

وعلى مسرح ميامي فيعرض "طيب وأمير" من إخراج محمد جبر، وعلي مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية يعرض مسرحية "موت معلق" إخراج كريم عفيفى، والمسرحيتان تعرضان فى الساعة الثامنة، أما فى الساعة العاشرة فتعرض مسرحية "ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير" إخراج مايكل مجدى على مسرح نهاد صليحة.

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح المصري

وكان المهرجان القومى للمسرح المصرى، انطلق السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواه والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.