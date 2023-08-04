بايرن ميونخ يمنح توتنهام فرصة لمنتصف الليلة لحسم صفقة كين

أكدت صحيفة ذي بيلد الألمانية ان نادي بايرن ميونخ قد منح إدارة نادي توتنهام الانجليزي فرصة اخيرة حتى منتصف ليل الجمعة لحسم موافقتهم على انتقال مهاجم توتنهام ومنتخب انجلترا هاري كين لصفوف قلعة بافاريا .

واكدت ذي بيلد في تقرير لها ان مسئولي بايرن ميونخ قد سئموا من مراوغات دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام بشأن صفقة هاري كين وانهم ابلغوا دانيال ليفي بأنهم لم يستمروا في مفاوضات بلا نهاية لضم هاري كين وان اخر موعد للحصول على إجابة لانهاء الصفقة هو منتصف ليلة الجمعة وفي حالة عدم الرد سيتم البحث في خيارات اخرى لدعم مركز المهاجم الذي يحتاج بايرن ميونخ لدعمه بلاعب بمواصفات هاري كين .

وقالت الصحيفة ان إدارة توتنهام في موقف صعب لانهم في حالة عدم الموافقة على رحيل هاري كين هذا الصيف سيجدون أنفسهم امام احتمال اكيد برحيل نجم الهجوم بلا مقابل في الصيف المقبل نظرا لانتهاء تعاقده مع السبيرز.

يذكر ان هاري كين أعلن بوضوح عن رغبته في الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بل وعرض دفع مقابل مادي الى جانب المقابل الذي قررته إدارة توتنهام لتنفيذ الصفقة .