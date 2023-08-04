الملاعب اللاتينية تستعيد نجومها من أوروبا

استعادت الملاعب اللاتينية عدد من نجومها الذين تألقوا في القارة الأوروبية على مدار سنوات طويلة، ويبدو ان الجماهير ستكون على موعد مميز لمتابعة دوريات أمريكا الجنوبية الموسم الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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البداية جاءت من جانب الأوروجوياني لويس سواريز بعد عودته في صيف 2022 إلى فريق ناسيونال الذي نشأ بين صفوفه في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد.

وواصل سواريز رحلته مع الكرة اللاتينية بالانتقال إلى جريميو البرازيلي في يناير الماضي ، ووقع على عقد مع النادي لمدة موسمين رغم معاناته من نقص اللياقة البدنية، إذ يبلغ من العمر 36 عاما.

ورغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي للعب مع زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الا ان لويس سواريز قرر البقاء مع فريقه حتى نهاية الموسم

من جانبه أعلن نادي ساو باولو البرازيلي أيضا تعاقده مع صانع الألعاب الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي سبق أن تألق بقميص ريال مدريد الإسباني.

ووقع رودريجيز مع ساو باولو عقد لمدة موسمين ، بعد ان فضل العودة إلى القارة التي يعرفها جيدًا، وسبق له اللعب لفريقي إنفيجادو الكولومبي وبانفيلد الأرجنتيني في بداية مسيرته، قبل أن يشق طريقه نحو الملاعب الأوروبية من بوابة بورتو البرتغالي، ثم موناكو الفرنسي وريال مدريد وبايرن ميونخ وإيفرتون الإنجليزي، ثم الانضمام للريان القطري، قبل أن يلعب الموسم الماضي مع أولمبياكوس اليوناني.

كما أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني تعاقده رسميا مع النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر أيضا بعدما قضى اللاعب 17 عاما في الملاعب الأوروبية، لتواصل بذلك قارة أمريكا الجنوبية رحلة استعادة نجومها اللاتينية.

وكان كافاني انتقل إلى أوروبا في عام 2006 للعب لباليرمو الإيطالي، قبل أن ينضم لنابولي في عام 2010، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد، ومنه إلى فالنسيا الاسباني .