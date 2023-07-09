لويس سواريز.. أسطورة برشلونة وأول إسباني يتوج بالكرة الذهبية

سادت حالة من الحزن وسط جماهير الكرة الإسبانية، بعدما توفي أسطورة النادي لويس سواريز، أول لاعب إسباني يفوز بالكرة الذهبية، عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

بيان الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث قال:"أول إسباني فائز بالكرة الذهبية، بطل أوروبا 1964، مدرب المنتخب الوطني وأحد أكبر الأساطير في كرة القدم. ارقد بسلام لويزيتو".

واستطاع سواريز أن يدخل التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب إسباني يحقق جائزة الكرة الذهبية في 1960.

بينما علق إنتر ميلان على وفاة لويس سواريز، حيث جاء بيانه كالتالي: رحل لويزيتو، فلو كان يلعب في أيامنا، لكانت امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الخاصة به.

إنجازات لويس سواريز مع برشلونة

لويس سواريز

نجح لويزيتو في تحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين، عندما كان يلعب ضمن صفوف البلوجرانا خلال الفترة من 1955 حتى 1961، لكنه لم يستطع التتويج بلقب كأس أوروبا للأندية البطلة، عندما خسر المباراة النهائية.

لكنه رحل لـ إنتر ميلان في 1961، حيث نجح في التتويج باللقب القاري في نسختي 1964 و1965.

كما استطاع المساهمة في تتويج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لعام 1964، بجانب تواجده جاء في المركز الثاني للكرة الذهبية في 1961 و1964، وثالثًا في 1965.

الاعتزال والتدريب

قرر سواريز اعتزال كرة القدم في 1973 وهو لاعبًا في صفوف سمبدوريا الإيطالي، ليقرر تدريب الفريق في نفس العام.

وانتقل بعد ذلك للإنتر في موسم 1974/1975، ليرحل بعد ذلك لقيادة العديد من الأندية على رأسها ديبورتيفو لاكورنيا في 1978/1979، وقاد المنتخب الإسباني في 1988 حتى 1991، ليخسر المنافسة على لقب كأس العالم إيطاليا 1990 أمام يوغوسافيا.