مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها للعاصمة الهندية نيودلهي

أقلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

مصر للطيران تسير رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي

وأكد زكريا أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

مصرللطيران تطلق أولي رحلاتها للعاصمة الهندية نيودلهي

وأضاف زكريا أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر على مصر للطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي خط نيودلهي عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com

أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.