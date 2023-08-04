بعد رفع الفائدة.. أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليسجل الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم:

الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك مصر:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في المصرف المتحد:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.