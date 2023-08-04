محافظات مستثناة من انقطاع الكهرباء .. تعرف عليها

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة، بحد أقصى، فى 24 محافظة، من الساعة 12 ظهرًا، بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي، ويمكن للمواطن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل، أو عدمه، فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرًا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل فى التيار بشكل يومى فى التوقيت نفسه لمدة ساعة.

وتتضمن خطة الانقطاع لـ24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرًا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

أعلنت لجنة إدارة الأزمات التي تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي جرى إعدادها، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، كاملة على مستوى المحافظات، وقراها ومدنها، باستثناء 3 محافظات.

وشملت خطة تخفيف الأحمال 24 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، وجرى إعلان جدول تخفيف الأحمال بكل قراهم ومدنهم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تمامًا، لأنها من المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الصحة، بعد إعلان خطة الحكومة لتخفيف الأحمال إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناة من الانقطاعات الكهربائية تمامًا، مؤكدة أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ.