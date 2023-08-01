المراكبى للصلب : ندبر جزء كبير من الدولار من عوائد التصدير

أكد المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب أن صناعة الصلب المحليه تتحمل أعباء بالغة الصعوبة فى الوقت الراهن بسبب عوامل متعددة منها عوامل خارجية مثل الحرب الروسيه - الأوكرانيه ،وارتفاع معدلات التضخم ومستلزمات الإنتاج التى يتغير أسعارها بشكل يكاد يكون شبه يومى ،اما العوامل الداخليه فاهمها عدم وجود كميات كافيه من الدولار لإستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل أفران المصانع.

كما أكد المهندس حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية أن المجموعة تقوم بتصدير من 30 إلى 40% منوإنتاجها من اللفائف، وحديد التسليح إلى عدد كبير من الأسواق العالمية والعربية والأفريقية ومنها الولايات المتحدة الامريكية، كندا، البرازيل، إيطاليا، اليونان، تركيا وغيرها والقيمة العائدة من التصدير نستخدمه فى إستيراد المواد الخام مثل خام الحديد، والبليت، والخردة.

وأضاف " المراكبى " فى تصريحات خاصة ان كل مصانع الصلب المحليه لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه لأسباب كثيرة، ونحن مثلا فى مجموعة المراكبى نعمل بنحو60% من كامل طاقتنا الإنتاجية.

وحول ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائى، قال المهندس حسن المراكبى أنه لم يحدث أن تم قطع التيار الكهربائى عن المصانع وهو شىء جيد يحسب للحكومة ووزارة الكهرباء، لأنه فى حالة إنقطاع التيار الكهربائي عن المصانع فى اى قطاع صناعى وليس فى مجال إنتاج الصلب وحده يعد ذلك بمثابة كارثه على الصناعه، وهو الأمر الذى لانتمنى حدوثه على الإطلاق.