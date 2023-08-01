عاجل
التعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو) أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على 4% في الثانوية (فيديو)
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المراكبى للصلب : ندبر جزء كبير من الدولار من عوائد التصدير

المهندس حسن المراكبى
المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب

أكد المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب أن صناعة الصلب المحليه تتحمل أعباء بالغة   الصعوبة فى الوقت الراهن بسبب عوامل متعددة منها عوامل خارجية مثل الحرب الروسيه - الأوكرانيه ،وارتفاع   معدلات التضخم ومستلزمات الإنتاج التى  يتغير  أسعارها بشكل يكاد يكون شبه يومى ،اما العوامل   الداخليه فاهمها عدم وجود كميات كافيه من  الدولار لإستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل   أفران المصانع.

 

txt

فرص واعدة فى قطاع الصلب

txt

مثلث الرعب الذي يهدد مصانع الصلب بإطفاء أفرانها

كما أكد المهندس حسن المراكبى عضو غرفة  الصناعات المعدنية أن المجموعة تقوم بتصدير   من 30 إلى 40%  منوإنتاجها من اللفائف، وحديد التسليح إلى عدد كبير من الأسواق العالمية  والعربية والأفريقية  ومنها  الولايات المتحدة الامريكية، كندا، البرازيل، إيطاليا، اليونان، تركيا  وغيرها والقيمة العائدة من التصدير نستخدمه فى  إستيراد المواد الخام مثل خام الحديد، والبليت، والخردة.

 

وأضاف " المراكبى " فى تصريحات خاصة ان  كل مصانع الصلب المحليه لا تعمل بكامل طاقتها  الإنتاجيه لأسباب كثيرة، ونحن مثلا فى مجموعة  المراكبى نعمل بنحو60% من كامل طاقتنا   الإنتاجية.

 

وحول ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائى، قال المهندس حسن المراكبى أنه لم  يحدث أن تم قطع  التيار الكهربائى عن المصانع وهو شىء جيد  يحسب  للحكومة  ووزارة الكهرباء، لأنه  فى حالة إنقطاع التيار الكهربائي عن المصانع فى اى قطاع  صناعى وليس فى مجال إنتاج الصلب وحده يعد  ذلك  بمثابة  كارثه على الصناعه، وهو الأمر   الذى لانتمنى حدوثه على الإطلاق.

 

مواد متعلقة

لأول مره بمصر.. حديد التسليح  بالدولار فى السوق المحلية وانخفاض ملحوظ فى سعر الطن

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديد إلى ميناء الإسكندرية

المخدرات تعكر صفو جيجي حديد في عطلتها.. ماريجوانا في حقيبتها

33.1 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم
الجريدة الورقية