الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غدًا..الاتفاق السعودي يواجه الجزيرة الإماراتي وديَا

الاتفاق السعودي
الاتفاق السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد نظيره فريق الجزيرة الإماراتي وديًا غدا السبت وذلك ضمن استعدادات الفرسان للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الجمعة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض ودية الجزيرة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الأتفاق أنهي منافسات الموسم الماضي من عمر بطولة دوري روشن السعودي وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

خسر  الاتفاق السعودي مباراته الودية الرابعة أمام نظيره لوكوموتيفا الكرواتي بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الإثنين الماضي على ملعب سفيتي مارتن، ضمن معسكر الفرسان التحضيري والمقام في كرواتيا.

وكان الاتفاق لعب 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام بكرواتيا ، تعادل في المباراة الأولى بنتيحة 1ـ1 مع ألوميني السلوفيني، وكذلك في المباراة الودية الثانية أمام فارازدين الكرواتي، والثالثة أمام زالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري.

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