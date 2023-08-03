هل صفقات نادي الاتفاق بدعم من صندوق الاستثمار السعودي (خاص)

دعم صندوق الاستثمار السعودي أندية الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، ومع تعاقد نادي الاتفاق مع عدد من الأسماء العالمية بدأ الجميع يتساءل، هل صفقات نادي الاتفاق بدعم من صندوق الاستثمار أم من أموال النادي.

صفقات الاتفاق بدعم من صندوق الاستثمار أم أموال النادي؟

شهدت الفترة الأخيره انتقاد لصندوق الاستثمار بسبب توجه الدعم لأربعة أندية فقط في الظهور الأول، والذي سيجعل فارق المنافسة كبير بين الأندية، والذي بتسليط الضوء عليه ظهرت نتيجة جيده بداية من نادي الاتفاق.

أكدت مصادر في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن صفقات نادي الاتفاق هي من أموال النادي الخاصة وليس لصندوق الاستثمار دخل فيها، لإزالة الجدل السائر حول وجود "دعم جانبي" من الصندوق لباقي الأندية المحلية في المملكة.

وقال مصدر رفض ذكر أسمه: "الدعم كان من إدارة النادي وليس من جانب صندوق الاستثمار السعودي، كلها كانت موارد النادي، والاتفاق ليس من الأندية الأربعة في صندوق الاستثمار ".

وتابع: "الموسم الجديد سيشهد دخول أندية جديده في خطة صندوق الاستثمار للدعم، وحتى تتساوى جميع الأندية معًا في المستوى تقريبًا".

تعاقد نادي الاتفاق مع ستيفين جيرارد ليتولى المهمة الفنية للفريق في الموسم الجديد، كما تعاقد مع جوردان هندرسون في وسط الملعب، وموسي ديمبلي في خط الهجوم.