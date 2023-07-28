الاتفاق السعودي يختتم معسكر كرواتيا ويستأنف تدريباته في الدمام

اختتم فريق الاتفاق السعودي المعسكر الخارجي بكرواتيا خلال فترة 8 حتي 28 يوليو الجارية إستعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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وغادرت بعثه الإتفاق السعودي صباح اليوم الجمعة سفيتي مارتن بكرواتيا للعودة إلى الدمام واستكمال البرنامج الموضوع من قبل المدرب ستيفن جيرارد .

أعطي جيرارد الفريق راحة للاعبي الفريق حتي الثلاثاء القادم ، ويعود الفريق للتدريبات بالدمام .

خاض فارس الدهناء 4 مباريات ودية تعادل مرتين وبذات النتيجة 1/1 مع فريقا ألوميني السلوفيني , و زالايجيرزيجي تورنا اغيليت ( ZTE ) المجري ، ثم خسر أمام فريق لوكوموتيفا الكرواتي بنتيجة 0/1 ، واختتم فارس الدهناء مبارياته بفوز عريض على فريق رابوتنيكي المقدوني بنتيجة 0/4 .

وشارك في تدريبات الاتفاق الثلاثي الأجنبي المنضمين حديثا للكوماندوز وهم لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون ، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي ، والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري.