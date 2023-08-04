سقوط مستريح تجارة الأدوية بالمراغة في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على طبيب لقيامه بالنصب على 9 مواطنين والاستيلاء منهم على خمسة مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال المستوصفات الطبية وتجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المراغة محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمود . ع . ع . ا" 36 سنة صاحب مكتب مقاولات خاصة وعدد 8 آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "عبد الناصر . ع . م . ع" 36 سنة طبيب - ومقيم / دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "5.000.000 " خمسة مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال المستوصفات الطبية وتجارة الأدوية مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .