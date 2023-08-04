عروض سينمائية للأطفال والعاب ترفيهية في قصور وبيوت ثقافة صعيد مصر

تنظم القصور والبيوت الثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي عروض سينما للأطفال وألعاب ترفيهية.

وأكدضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ان قصور ثقافة الإقليم تنظم أنشطة ثقافية وفنية في إطار برنامج " ثقافتنا في اجازتنا "

مشيرا إلى أن قصر ثقافة أبو تيج استقبل مجموعة من الأطفال ونظم العديد من الأنشطة الترفيهية وعروض سينما للأطفال.

وواصل قصر ثقافة الغنايم فعاليات تنفيذ المجلة الجدارية التي أعدها الفنان علاء هنتش ونور الهدى حمزة

ونظم بيت ثقافة صدفا ورشة عمل فنية للأطفال وتم تكريم الموهوبين في مجال الرسم.

وفى قصر ثقافة أبو قرقاص تم تنظيم يوم ثقافي وفني متنوع في المدرسة الرسمية التجريبية للغات ضمن النشاط الصيفي ومبادرة " ثقافتنا في اجازتنا " بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وتحت إشراف إدارة أبوقرقاص التعليمية بقيادة حسام عمر قدمت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بقيادة الفت فتحي عروض سينمائية للأطفال بما في ذلك فيلم " كوكو " وغيرها من الأفلام التي قدمتها إخلاص طه وبعد انتهاء الفيلم وعرض السينما تمت مناقشة الدروس المستفادة من الفيلم وموضوع التنمر وأنواعه مع الحضور وتلا ذلك عرض مسرحي للعرائس بعنوان " لسه بنحلم " من إخراج الفنان أسامة طه إلى جانب فقرات اكتشاف المواهب.

افلام سينما ومسرح عرائس بمدرسه الرسميه التجريبية للغات بأبو قرقاص1

افلام سينما ومسرح عرائس بمدرسه الرسميه التجريبية للغات بأبو قرقاص2

افلام سينما ومسرح عرائس بمدرسه الرسميه التجريبية للغات بأبو قرقاص3

افلام سينما ومسرح عرائس بمدرسه الرسميه التجريبية للغات بأبو قرقاص4

عروض سينما الأطفال والعاب ترفيهية بقصر ثقافة أبوتيج 1

عروض سينما الأطفال والعاب ترفيهية بقصر ثقافة أبوتيج

عروض سينما الأطفال والعاب ترفيهية بقصر ثقافة أبوتيج2

قصر ثقافة الغنايم

قصر ثقافة الغنايم1

قصر ثقافة الغنايم2