حمادة المصري يتهم مسؤولين في الإسماعيلي بنهب ثروات النادي.. فيديو

كشف حمادة المصري، نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، عن وجود بعض المسؤولين في لجنة التعاقدات والسماسرة في الدراويش استفادوا من إبرام هذه عقود مع لاعبين بمبالغ فوق طاقة الفريق، متهما بعض المسئولين بتضخم ثرواتهم بعد عملهم بالنادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، الخميس، إن النادي الإسماعيلي يعاني من أزمات متراكمة منذ 10 سنوات ، ظهر أثرها آخر 4 سنوات، لافتا إلى أن مجلس المهندس يحيى الكومي ارتكب العديد من الأخطاء في حق النادي.

وأكد أن إدارة الإسماعيلي تعاقدت مع لاعبين بمبالغ كبيرة فوق طاقة خزينة النادي، مضيفا :"الإسماعيلي أصبح مغنمة لناس كتيرة جدا وفي ناس كانت قدراتها المادية ضعيفة ولما تولت مناصب في فترة المهندس إبراهيم عثمان تضخمت ثرواتهم".

وأشار إلى عدم وجود أي لاعب كرة قدم داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لذلك النادي أصبح في خطر كبير، متسائلا: “من يدير النادي في الفترة الراهنة؟ هل اللجنة الثلاثية؟ أم اللجنة الفنية؟”.

ولفت إلى وجود حالة من التخبط في اللوائح والقوانين، مضيفا :" النادي الإسماعيلي بيتعاقد مع لا عبين وهو معندوش موارد ولا أموال تغطي هذه التعاقدات".

تفاصيل أزمة الإسماعيلي

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل أزمة حادة تواجه الإسماعيلي بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين بما لا يتناسب مع قدرات الدراويش المالية.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور إلى أن الإسماعيلي دفع ثمن المشاكل الخاصة بارتفاع قيمة العقود الخاصة ببعض لاعبي الدراويش.

وأوضح أن الإسماعيلي تعاقد مع التونسي حمدي النقاز بعقد سنوي قيمته 300 ألف دولار وهو لاعب محترم ولكنه لم يقدم الإضافة لصالح الدراويش.

الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين مغمورين برواتب ضخمة

وأكد أن الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين مغمورين برواتب سنوية ضخمة لا تتناسب مع قدرات النادي.

وأضاف:" الإسماعيلي مديون بمبلغ يتخطى مليون و800 ألف دولار للجزائري محمد بن خماسة وأيضاً بمبلغ أكثر من مليون دولار للأرجنتيني دييجو فرناندو وأيضاً للفلسطيني خالد النبريص والإيفواري جيان موريل".