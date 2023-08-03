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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تمساح ضخم يفترس لاعب كرة قدم وينهي حياته

تمساح ضخم
تمساح ضخم

 واقعة مأساوية استيقظ عليها المجتمع الرياضي في إحدى الدول الأجنبية، إذ تعرض أحد لاعبي فريق كرة القدم، لهجوم تمساح ضخم، ويلفظ أنفاسه الأخيرة بين فكي المفترس، بعد صراع غير متكافئ في نهر ريو كاناس بكوستاريكا. 

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 تمساح يلتهم لاعب كرة قدم:

 التهم تمساح ضخم لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، أثناء سباحة اللاعب في النهر.

 السكان يقتلوا التمساح:

 حالة من الخوف والفزع خلقتها حادثة التهام لاعب كرة قدم، مما ترتب عليه  قيام السكان المحليين بقتل التمساح داخل البحيرة رميًا بالرصاص.

 

 النادي ينعي لاعبه:

 نعى نادي ديبورتيفو ريو كاناس، اللاعب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بكلمات مؤثرة إذ قال "يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعًا، سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضًا كأب، ستعيش دائمًا في قلوبنا".

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