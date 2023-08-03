رومانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة مسيّرة روسية على أراضيها

كشفت "وزارة الدفاع الرومانية"، صحة المعلومات بشأن سقوط طائرة مسيّرة روسية على أراضي بلادها، قُرب الحدود الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الرومانية، اليوم الخميس، إن "وزارة الدفاع اطلعت على المعلومات في وسائل الإعلام، وتم إرسال فريق التحقيق إلى المكان، حيث لم يعثر على أي شيء يؤكد صحة المعلومات التي ظهرت في المجال العام".

وأكدت وزارة الدفاع عدم دخول أي طائرة مسيرة لأجواء رومانيا.

الطائرات المسيرة الروسية

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نقلت عن رئيس إحدى البلديات في مقاطعة تولتشا، بشرق رومانيا، القريبة من الحدود الأوكرانية، قوله إنه في أعقاب الغارة الروسية على ميناء إزمائيل في أوكرانيا، صباح الأربعاء، حلقت الطائرات المسيرة الروسية فوق مباني السكان المحليين، وسقطت في الغابة الموجودة في المنطقة.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" في جمهورية قبردينو بلقاريا عن اكتشاف أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في الإقليم، وذلك منذ حوالي أسبوع.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس الإدارة الإقليمية في "روسبوتريبنادزور"، جيروسلان باغوف، أن مختصين من مدينة فولغوغراد يتابعون الأوضاع في الجمهورية، كما أرسلوا فحوصات دم للمصابين بهذه الحمى، من بينهم المريض الذي كان في المستشفى.

وشدّد باغوف على أن الخبراء وجدوا أن 4 أشخاص آخرين من سكان الجمهورية أصيبوا بالفعل بحمى غرب النيل، حيث أوضح أنها تعتبر من الأمراض الجديدة في الجمهورية، لكنه طمأن أنه لا شيئ خطير في هذا الأمر.

تُجدر الإشارة إلى أن موقع "روسبوتريبنادزور" نقل في وقت سابق بأنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا من حمى غرب النيل في مقاطعة روستوف في مدينة فولغودونسك.

ويُمكن أن تحدث العدوى أيضا في المنازل ذات الأقبية المغمورة، حيث تتكاثر فيها حشرات البعوض، كما يمكن أن تكون الطيور بمثابة ناقلات للمرض، خصوصا التي تعيش بالقرب من الماء.