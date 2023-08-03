محافظ جنوب سيناء يشارك تسليم جوائز منتدى السياحة والتراث بصلاله

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في الحفل الختامي للمنتدى الثالث للسياحة والتراث والذى أقيم فى الفترة من 31/7 الى 1/8/2023، بمدينة صلاله العمانية وسط كوكبه من الحضور يمثلون كبرى المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي.



كما شارك في توزيع الجوائز وتكريم الفائزين المبدعين من مختلف ارجاء الوطن العربي وذلك من خلال الحفل الذى إقامة الاتحاد العربي للإعلام السياحي بإشراف ومتابعه من اداره الاتحادات بالأمانة العامة بجامعه الدول العربية.



وأعرب المحافظ شكره وامتنانه للدعوة الكريمة من قبل محافظ ظفار كما أثنى على مجهودات كافه القائمين على هذا المنتدى العربي الهام وانشطته المختلفة التي من شانها الارتقاء بالتعاون السياحي والثقافي بين الدول العربية .