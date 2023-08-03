نسى مفتاح شقته ومات.. تفاصيل مصرع شاب بالجيزة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بالجيزة، إثر سقوطه من أعلى ماسورة صرف صحي أثناء محاولته الصعود عبرها للوصول لشقته بعد نسيان المفتاح داخلها.

وحاول الشاب تسلق ماسورة صرف صحي، لكنه اختل توازته وسقط أرضًا ليلقى مصرعه في الحال، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مصرع شاب بالجيزة

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بدائرة قسم الجيزة.

وكشفت التحريات أن شاب نسى مفتاح شقته داخلها، فاستخدم ماسورة الصرف الصحي للوصول لشقته، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.