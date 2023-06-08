مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر غرقه بنهر النيل فى منطقة الحميدات التابعة لمركز قنا، هرباً من حرارة الجو.

وتلقت غرفة العمليات، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب يدعى محمود، و، يبلغ من العمر 17 عاما مقيم بالحميدات، إثر تعرضه للغرق بنهر النيل فى منطقة الحميدات التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بقنا جهودها لانتشال جثمان الطالب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.