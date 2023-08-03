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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النيران تلتهم منزلًا في كرداسة والحماية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء 

حريق منزل بكرداسة
حريق منزل بكرداسة

 اندلع حريق داخل منزل بمنطقة كرداسة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارت الإطفاء وجرى التعامل مع النيران والسيطرة على الحريق.

 حريق منزل بكرداسة:

 

 البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه من دون إصابات.

 نصائح مهمة لحماية المنازل من خطر الحرائق.

 قطع التيار الكهربائي عن مصادرها في حالة وجود تسريب في الغاز.

 قطع الكهرباء فورًا عن الأسلاك أو الأجهزة عندما ينتج عنها شرار كهربائي وضرورة مراجعة جودة الأسلاك والأحمال.

 قطع التيار الكهربائي عند القيام بأعمال التنظيف في المنزل مثل غسيل الحوائط والأرضيات.

 عند شراء جهاز كهربائي جديد يجب التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة به قبل تشغيله.

 الصيانة الدورية لأسلاك الكهرباء والأجهزة الكهربائية.

 متابعة أسلاك الكهرباء والتأكد من وجودها داخل الأنابيب العازلة.

 الحرص على عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة.

 تجنب شراء واستخدام الأجهزة الكهربائية الرخيصة أو مجهولة التصنيع.

 تجنب وضع أسلاك الكهرباء أسفل السجاد أو الأثاث.

 تجنب استخدام مشترك الكهرباء أو تشغيل أكثر من جهاز كهربائي على مشترك واحد.

 تجنب وضع المياه والسوائل بجانب الأجهزة الكهربائية.