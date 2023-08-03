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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات إنهاء حياة سيدة المنوفية أمام المارة

المتهم بقتل سيدة
المتهم بقتل سيدة المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالمنوفية، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قتل سيدة المنوفية

البداية كانت بتلقي مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

 

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها إتهمت (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما. 

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليهعقب تحصل المجنى عليها منه على مبلغ مالى لشراء مصوغات ذهبية وإتمام إجراءات الزواج منه ، ورفضها عقب ذلك، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم  فى إرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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