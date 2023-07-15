أسلحة لا ترحم ورجال متمردين... أبرز وقائع قتل الأزواج لزوجاتهم خلال أسبوع

تزايد في الأونة الأخيرة سقوط السيدات على يد ازواجهم، مع تباين الأسباب المؤدية لذلك، ولكن ما الأسباب التى تدفع اب لإرتكاب جريمة يحكم بها على نفسه بالسجن بعيداً عن اولاده وحرمان اطفاله من حنان الأم، فيما كانت تشهد البلاد في الأعوام الماضية ظاهرة قتل الزوجة لزوجها وارتفعت حينها اعداد الضحايا، أما الأن فتزايدت اعدادى الضحايا ولكن للنقيد، وقعت النساء تحت سيطرة الأسلحة، وتمرد الرجل، فيما يمثل النساء في العالم 80 في المائة من ضحايا جرائم القتل الزوجية، في العالم بحسب ما صرحت به جين مانكتون سميث الخبيرة البريطانية في علم الإجرام خلال دراسة 372 جريمة قتل وقعت في المملكة المتحدة، وتتزايد الأعداد يوما وراء يوم، وصرح مصدر ديني أن نقص الدين والتربية يكون السبب الرئيسي وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم والتزايد في اعدادها.

وفي السطور التالية تعرض "بوابة الوفد" ابرز الجرائم التى شهدتها محافظات الجمهورية خلال اسبوع.

رجل أعمال يطلق النار على زوجته وابنه يصوّر الجريمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على رجل أعمال ظهر في فيديو يطلق النار على زوجته داخل شقتها، ما تسبب في إصابتها بطلق نارى بمنطقة التجمع الأول.

وكشف التحريات الأولية أن الزوجة أصيبت وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة القاهرة الجديدة لتلقى العلاج، وأن السبب خلافات أسرية بعد زواج المتهم من أخرى.

بينما أن الزوجة أقامت دعوى نفقة، في وقت سابق، ضد المتهم فاستشاط غضبا، وتوجه لشقتها وحاول التعدى عليها، حيث قام بإطلاق النار من السلاح الشخصي له ما تسبب في إصابتها بعيار نارى.، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

زوج ينهي حياة زوجته في كفر عجيبة بالشرقية

تمكن رجال الامن بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص على خلفية اتهامه بـ قتل زوجته داخل منزل الزوجية، في قرية كفر عجيبة التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا.

وكشف التحريات على أن الزوج قد ارتكب جريمته بواسطة سلاح أبيض طعن به زوجته طعنة أودت بحياتها، وذلك جراء خلافات زوجية بينهما في منزل الزوجية بقرية كفر عجيبة بدائرة مركز شرطة ههيا.

بدأت تفاصيل الحادث، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًاي فيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل سيدة داخل منزله في قرية كفر عجيبة التابعة لمركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص تبين مقتل السيدة جراء جرح طعني تعرضت له على يد زوجها داخل منزل الزوجية، في قرية كفر عجيبة التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا.

وتبين أن الزوج المتهم قد أنهى حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض سدد به طعنة، أودت بحياة الزوجة المجني عليها.

تم ضبط الزوج المتهم وسلاح الجريمة، فيما تم نقل جثة الزوجة إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة ههيا، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتم إتخاذ الإجراءات القنونية اللازمة حيال الواقعة.

إحالة عامل بتهمة قتل زوجته أمام أطفالهما في السلام لمحكمة الجنايات

إحالة اوراق متهم بالتعدي على زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة السلام.

ولدت التحريات الأولية أن رجال الأمن في القاهرةن قد تلقوا بلاغا من سيدة أكدت فيه مقتل شقيقتها على يد زوجها في منطقة السلام، وقيام المتهم بالاتصال بها وإخبارها بالجريمة بعد وقوعها.

وأضافت التحقيقات أن رجال الأمن انتقلوا إلى المكان، وتم القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكابه للواقعة، وقيامه بقتل زوجته بسبب شجارهما وشكه في محاولة سمه عن طريق الطعام.

وأكملت التحقيقات أن الطفلة وعمرها 6 سنوات اعترفت بقيام والدها بقتل والدتها، وأنه أكد لها أن المجني عليها حاولت تسميمه ووضع سم في الأكل للتخلص منه بسبب الخلافات المتكررة بينهما.

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