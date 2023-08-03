عضو بنقابة الأطباء يصف الولادة القيصرية بالبريستيج النسائي الخاطيء.. فيديو

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، استشاري التوليد وأمراض النساء، إن أحد أسباب ارتفاع معدل العمليات القيصرية في مصر هو أن المزاج العام بين النساء هو اتجاهن نحوها، مشيرا إلى أن أرقى النساء في المجتمع أصبحن من يجرون هذه الجراحة كنوع من “البريستج"، وهذا خطأ.

وقال إنه عندما تلد المرأة الحامل بشكل طبيعي، فهي لكونها امرأة حامل، ولكن عندما تلد بعملية قيصرية، فإنها تعتبر مريضة، لأن العملية القيصرية هي عملية جراحية، والناس يلومون الطبيب، وهو مجرد مؤدي لأعماله بسبب رغبة السيدات في إجراء الولادة القيصرية.

وأشار إلى أن العديد من النساء يقولن أن الولادة الطبيعية أفضل، ويقولن إنني بحاجة إلى عملية قيصرية، أو سأذهب إلى طبيب آخر، ويعللن أن الولادة الطبيعية يتخللها الأم والصراخ.

مخاطر كبيرة

وأشار إلى أن العملية القيصرية تنطوي على مخاطر كبيرة، وبما أنها عملية جراحية، فإن التخدير يمكن أن يؤثر على الطفل، ويمكن أن يتأثر أي عضو في الجسم أثناء ولادة الأم.

وتابع: "ممكن يحصل التصاق لأى أعضاء جسم الأمهات، وممكن يحصل وفيات بسبب الزيف الذى يموت بسبب 25% من السيدات فى العمليات القيصرية، أو يحدث استئصال للرحم بسبب الزيف".

وتابع: “بعد الجراحة، تحدث العدوى والالتصاقات، والتي لا تمنع المرأة من الحمل مرة أخرى فحسب، بل تؤدي أيضا إلى الألم المزمن في البطن والحوض بسبب الالتصاقات نتيجة الجراحة”.