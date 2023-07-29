أطعمة ممنوع أكلها أثناء الحمل وأخرى تُسهل الولادة.. طبيبة تغذية تكشف السر

أكدت طبيبة تغذية أمريكية أن الأمهات الحوامل يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي صحي يستهلك المزيد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على نمو الجنين وتطوره، منوهة أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يجب عليهن تجنبها.

أطعمة يجب تناولها أثناء الحمل

ووفقًا لما ذكره موقع health الطبي، نستعرض فيما قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء الحمل، وفقًا لما نصحت به طبيبة التغذية.

أطعمة ممنوع تناولها أثناء الحمل

1- المنتجات التي تحتوي على فيتامين ج

تشمل البرتقال والفراولة والفلفل والبروكلي، فهي تدعم نمو الطفل وتحسن امتصاص الحديد.

2- الأطعمة التي تحتوي على الحديد

تشمل الفول والعدس والخضروات الورقية واللحوم والسبانخ، فهي تدعم جسم الأم في إنتاج المزيد من الدم لكل من الأم والطفل.

3- الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

تشمل منتجات الألبان المبسترة (الزبادي وحليب البقر والجبن الصلب) وكذلك اللوز والبروكلي وحبوب الحمص، فهي تساعد على نمو العظام والأسنان.

4- الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية

وتشمل مثل السردين والسلمون والتراوت والتونة الخفيفة المعلبة، أو اختارِ مكمل غذائي قبل الولادة يحتوي على أوميجا 3 إذا كنتِ لا تحبين السمك.

5- شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا

يدعم التوصيل المناسب للعناصر الغذائية من خلال الدم إلى الطفل وقد يساعد في منع الإمساك والبواسير والتهابات المسالك البولية للأم.

أطعمة ممنوع تناولها أثناء الحمل

أطعمة ممنوع تناولها أثناء الحمل

1- منتجات الألبان غير المبسترة (الأجبان الطرية والحليب) واللحوم الجاهزة للأكل مثل اللحوم الباردة

قد تحتوي هذه الأطعمة على بكتيريا تسبب مرض الليستريات المنقولة بالغذاء ، والذي قد يسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا ، والغثيان ، والإسهال ، والإجهاض ، بالإضافة إلى الولادة المبكرة والولادة المبكرة.

2- المأكولات البحرية النيئة ، مثل السوشي أو المحار النيء

لأنها من خطر الإصابة بالسالمونيلا ، وهو مرض ينتقل عن طريق الغذاء يمكن أن يسبب الحمى والغثيان والقيء وتقلصات المعدة والإسهال للحوامل ، وكذلك الإنتان داخل الرحم الذي يمكن أن يؤثر على الأطفال، كما قد تسبب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش وسمك روبي البرتقالي وسمك المارلين والماكريل، تلفًا للجهاز العصبي للأم وتلفًا في الدماغ أو مشاكل في السمع والبصر للطفل.

3- تجنب الكحول أثناء الحمل

ثبت أن الكحول يؤثر سلبًا على نمو الطفل وتطوره.