خطوبة نور ستارز تربك الهاكر

أعلنت اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز خبر خطوبتها لتكشف لمتابعيها السر وراء قصة تعرض حسابها الشخصي الإنستجرام للتهكير.



وفاجأت نور متابعيها بخبر خطوبتها من كريم الشريف بفيديو من برج خليفة مليىء بالرومانسية والحب :" لحظة العمر. قلت نعم لمدى العمر!" والذي تبيّن لاحقاً انه الهاكر!".

وأثارت نور حالة من الجدل حولها بعد تهكير الإنستجرام، خاصة بعد تهديد الهاكر لها بنشر أسرارها الخاصة والمحادثات مقابل 100 ألف دولار حيث شارك ستوريهات جاء فيها :" تم تهكير هذا الحساب وخلال ٢٤ ساعة ستيم حذف كل شيء ان لم يتم دفع مئة ألف دولار والرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها".



وأعبرت نور عن إستيائها من ما حصل" كنت حابة اطلع في الستوري وأعايد عليكم، بس للأسف جاي اقلكم أنو انستغرامي تهكر مادري منو قرر يهكر انستغرامي بليلة العيد، تواصلت مع انستغرام وانشالله يحاولو يرجعو بأسرع وقت"..

نور ستارز

نور ستارز هي اول فتاة علىاليوتوب. بدات نور قناتها عام 2014. هي فتاةمسلمة,سورية و امها عرقية,تحب امها اكثر وهي مقيمة في اميريكا.و هي اول يوتيوبر في الوطن العربي، لديها اخت باسم بنين و اخ وليد ,و اختها بنين لديها ايضا قناة. رغم كل الانتقادات على نور الا انها تكسر الرقم القياسي لعدد المشتركين الذي صار حوالي5 ملاين عام 2017.

واستطاعت نور من خلاك قناتها المسليةان تجذب قلوب الملاين فهي انسانة محبة لطيفة مرحة. و تروي نور انها قد اختارت هذا الاسم لقناتها لانها تحب النجوم. فحبها للنجوم جعل منها نجمة في عالم اليوتيوب.طبعا هناك الكثير من المتابعين لنور,من خلال مشاهير العرب}.

خطوبة اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز

خطوبة اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز وكريم شريف

خطوبة اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز وكريم شريف

خطوبة اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز وكريم شريف

خطوبة اليوتيوبر العراقية السورية نور ستارز وكريم شريف



