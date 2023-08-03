أول تعليق إيراني على الاشتباكات في مخيم عين الحلوة اللبناني

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني"، عن قلق بلاده من وقوع واستمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانيةـ مساء اليوم الخميس.

وشدد ناصر كنعاني على ضرورة الوقف الكامل للاشتباكات في هذه المنطقة، حيث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

وحدة وانسجام الأطراف الفلسطينية

وأكد كنعاني أن الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى وحدة وانسجام الأطراف الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أنه "يتعين على التيارات والأطراف والشعب الفلسطيني أن يتحلوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة إمكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل، الذي هو سبب كل مشاكل الشعب الفلسطيني والباعث لعدم الاستقرار في المنطقة".

ورأى أنه "يجب على الفلسطينيين أن يهيئوا الأرضية لإزالة الاحتلال بشكل كامل وعودة جميع اللاجئين إلى الوطن، وإقامة دولة فلسطين المستقلة والموحدة على كافة الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشهد مخيم "عين الحلوة" اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

وفي وقت سابق، وجهت حركة "حماس" في الخارج والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان دعوات لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بلبنان وسحب المسلحين من الشوارع.

ودعا عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة إلى وقف إطلاق النار فورا وسحب المسلحين من الشوارع وترك المعالجات إلى القيادات اللبنانية والفلسطينية.

وقال علي بركة إن الأحداث الدامية والمؤسفة التي يشهدها المخيم تشكل خطورة كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية، وهي ليست بعيدة عن استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين.