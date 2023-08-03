بكري لوجدي العربي الشامت في وفاة ابن حسن يوسف.. قبيح كلامكم لن يرهبنا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حرب الشائعات مستمرة وتحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، لقناة صدى البلد، أن "العدو يعتقد أنه قادر على تعطيل المجتمع، فنحن نعترف بوجود مشاكل وأوضاع صعبة، وأزمات بالعملة الصعبة، لكن هذه الأزمات عالمية وإقليمية، ولا تهم مصر وحدها".

وتابع: ""نحن لا نقول إننا أبرياء، هناك أخطاء، لكننا نحاول تصحيحها، تم إنقاذ هذا البلد وبنائه بعد أن كان سيدخل نفقا مظلما"، منوهًا إلى أن كل مصري وطني شريف يمكنه مغادرة بلاده، لكنه دائما يحافظ على أمنها واستقرارها وجيشها وشرطتها، لكن الخارج لا يفهم هذه الأشياء، يعتقدون أن عجلة التاريخ قد تعود للواء ويتولون الحكم مرة أخرى.

حقد ممن لا يعرفون القيم والأخلاق

وأدان بكري تصريحات الإخواني وجدي العربي عن وفاة نجل الفنان حسن يوسف قائلا إنه تعمد جرحه في لحظة ألمه، مردفًا: “ماذا فعل حسن يوسف حتى تشمتوا فيه بطريقة لا تمت لدين أو أخلاق، فقبح كلامكم لن يرهبنا، ولن ننسى شماتتكم في موت الشهداء الأبطال رجال الجيش والشرطة، لن ننسى فرحتكم باستشهاد المستشار هشام بركات، والبطل أحمد المنسي”.

وأكد أن الإخوان حاقدون لا يعرفون طريقا للقيم والأخلاق أو الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن والد وجدي العربي لم يحسن تربيته، على حد كلامه، جاء ذلك خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية صدى البلد.



