الزمالك يؤدي عمليات الإحماء قبل ملاقاة النصر السعودي

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأرضية ملعب ستاد مدينة الملك فهد لخوض عمليات الإحماء وسط هتافات جماهير الأبيض المتواجدة باستاد مدينة الملك فهد قبل انطلاق لقاء النصر السعودي المقرر له في السادسة مساءً، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

ويخوض ثلاثي حراسة مرمى فريق الزمالك " محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد نديم" عمليات الإحماء تحت إشراف محمد عبدالمنصف مدرب الحراس وسط هتافات جماهير الأبيض المتواجدة باستاد مدينة الملك فهد قبل انطلاق لقاء النصر السعودي.

وحرصت الجماهير المتواجدة بملعب المباراة على الهتاف لكل لاعب على حدة لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق اللقاء المرتقب.



تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي في البطولة العربية:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبدالله"نيمار" وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.