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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الزمالك الرسمي أمام النصر السعودي بالبطولة العربية

الزمالك
الزمالك

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة النصر السعودي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الخميس، باستاد مدينة الملك فهد، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

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تشكيل الزمالك الرسمي أمام النصر السعودي بالبطولة العربية: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

الزمالك 

 

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبدالله"نيمار" وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.