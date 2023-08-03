كهربا والشحات يقودان الأهلي أمام المصري في ربع نهائي الكأس

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويمثل الأحمر في المباراة كلًا من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو



على صعيد متصل نظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية اليوم الخميس، لتشجيع الفريق الأول لكرة القدم في مواجهته أمام المصري في بطولة كأس مصر.



وبدأ تجمع الجماهير بداية من العاشرة صباح الغد أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وأكدت إدارة الأهلي أنه يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

عقوبة كهربا..

على صعيد آخر أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على خلفية الإساءة للزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يناير الماضي.

وجاء قرار لجنة التظلمات اليوم الخميس، بتخفيض عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد اعتراض الأهلي وتقدمه باستئناف