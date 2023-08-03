إريكسون وميديا تك تحققان إنجازاً تقنياً في سوق الوصول اللاسلكي الثابت

تمكنت شركة إريكسون وشريكها في مجال الشرائح، شركة ميديا تك، مجدداً من رفع مستوى سرعة الوصلة الصاعدة مع إنتاجية قياسية تبلغ 565 ميجابت في الثانية.

يمثل هذا الإنجاز أخباراً رائعة لمستخدمي الوصول اللاسلكي الثابت، الذين سيستفيدون من سرعات وقدرات تحميل أعلى بكثير.

وقد تم تحقيق سرعة التحميل القياسية هذه من خلال الجمع بين ميزتين في برمجيات إريكسون، هما المستخدم الواحد للوصلة الصاعدة متعددة المدخلات-متعددة المخرجات (SU-MIMO)، وتجميع الناقل للوصلة الصاعدة، على منصة ميديا تك T830 CPE مع ثلاثة هوائيات إرسال من طراز (3Tx).

وتم خلال التجربة، دمج نطاق 2.1 جيجاهرتز على طيف ازدواج تقسيم التردد (FDD) ونطاق 3.5 جيجاهرتز على طيف ازدواج تقسيم الوقت (TDD).

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها الثنائي مثل هذا الإنجاز في تجارب أداء الوصلة الصاعدة. أما ما يميز هذه التجربة الجديدة، فهو أنها تركز على الوصول اللاسلكي الثابت، والذي سيستفيد بشكل كبير من الجمع بين نطام المستخدم الواحد للوصلة الصاعدة متعددة المدخلات-متعددة المخرجات (SU-MIMO)، وتجميع الناقل للوصلة الصاعدة في طيف نطاق التردد 1، وهو الطيف الأكثر انتشاراً لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. ويعد هذا المزيج الجديد جذاباً جداً لمقدمي خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، لأن قيود قدرة مخرجات الجهاز ووضع مكونات إضافية للترددات الراديوية تكون مبسّطة بالنسبة لأجهزة الوصول اللاسلكي الثابت التي تتمتع بحجم أكبر مقارنة بالهواتف الذكية.

قالت الدكتورة سيبل تومباز، رئيس خط إنتاج شبكة النفاذ الراديوي من الجيل الخامس في إريكسون: "يثبت هذا الإنجاز الذي حققناه بالتعاون مع ميديا تك أننا نقوم باستمرار بابتكار تقنيات جديدة ونستفيد منها لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة لشبكات الجيل الخامس. ومع هذه الحلول الجديدة، سيتمكن مشتركو الوصول اللاسلكي الثابت والمستهلكون والشركات على حدٍ سواء من الاستفادة من سرعات تحميل أعلى بكثير للتطبيقات كثيفة البيانات، مثل الألعاب السحابية والواقع الممتد. ونحن بهذا الإنجاز الجديد نقدم حلولاً عالية الأداء لسوق الوصول اللاسلكي الثابت دائم التطور".

أضاف إتش سي هوانج، مدير عام أنظمة الاتصالات اللاسلكية والشراكات في شركة ميديا تك: "يعد تحسين أداء الوصلة الصاعدة ميزة أساسية لأجهزة الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس التي تستخدمها الشركات، وسيؤدي هذا الإنجاز التكنولوجي المهم إلى تعزيز ميزة تعداد المنصة المشتركة CPE لشبكة الجيل الخامس مقارنة بخدمات النطاق العريض القائمة على الخطوط الأرضية. وقد أثبت تعاوننا مع إريكسون قدراتنا التقنية المشتركة للتغلب على القيود السابقة، وتعزيز أداء الشبكة وكفاءتها، وإطلاق إمكانات جديدة لمقدمي الخدمات والمستهلكين، تتيح لهم التمتع بخدمات بيانات أسرع وأكثر موثوقية."