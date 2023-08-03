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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسوان: إعفاء الطلبة غير القادرين من المصروفات المدرسية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بإتاحة المجال أمام الطلبة والطالبات غير القادرين للالتحاق بالمدارس المناسبة لأعمارهم طبقاً لرغابتهم الشخصية على أن يتم إعفائهم من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024 ، وذلك بمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توفير نخبة من معلمين الأكفاء بمختلف المواد الدراسية كمجموعات تقوية بدور الرعاية طوال العام الدراسى ، مع الإستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة والتكنولوجية.

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وأشاد محافظ أسوان بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ أسوان أن التلاحم والتكافل الإنسانى يظهر فى أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم بدون أى أعباء مالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إذ تحمل برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى المصروفات المدرسية لـ 49 ألفا و226 طالبا وطالبة من غير القادرين (تكافل وكرامة)، علاوة على أعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء بإجمالى 921 طالبا وطالبة، فضلاً عن 10 آلاف و17 طالبا وطالبة من الأيتام.

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