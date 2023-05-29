محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83 %

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، وبلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 %، فيما وصلت نسبة النجاح الإعدادية المهنية61 %.

خلال إعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى، على اللواء أشرف عطية، تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى.

وأوضح لطفي، عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول ، ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأدا ء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء إمتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة ، موضحاً بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط :(http://isdt.aswan.gov.eg ) .