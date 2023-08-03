حورية فرغلي تفصح عن تحطيم قلبها "الأمومة حلم عمري اللي خسرته"| ما السبب

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها مؤخرًا لعملية استئصال الرحم، مشيرة إلى علمها به منذ طفولتها "وراثة".

حورية فرغلي

حورية فرغلي "من صغري وعارفة أن عندي ورم في الرحم وراثة"

كشفت حورية فرغلي من خلال ظهورها مع ET بالعربي قائلة: "أنا مؤمنة بقضاء ربنا، ومن صغري وأنا عارفة أن عندي ورم في الرحم وعارفة أن دي وراثة، شالولي الرحم والورم كان لازق في كل حتة وقعدوا خمس ساعات يفكوه".

حورية فرغلي

حورية فرغلي تحكي مأساة حياتها مع 7 أورام

وتابعت حورية فرغلي معبرا: "حاسة بنفسي أحسن بكتير وعندي طاقة ومش تعبانة وباكل كويس لإن الورم اللي على الرحم كان مأثر عليا، ودي مش أول مرة أخضع لعملية، عملت عملية شبه دي وأنا عندي 30 سنة وكان عندي 7 أورام والدكتور قال لي قدامك 10 سنين وبالمساعدة تقدري تحملي ولما تخلفي وأنا بولدك هشيل لك الرحم، وما أتجوزتش خلال المدة دي".

حورية فرغلي

حورية فرغلي الأمومة حلم عمري اللي خسرته

وأشارت حورية فرغلي في حديثها عن حلم الأمومة معلقة: "عمري ما مسكت بيبي ولما مسكتها حسيت وكإني بتكلم مع بنتي، وفي آخر الكلام قلت لها هسميكي حورية، وكنت بتكلم من قلبي، وكان نفسي أجيب بنت وده حلمي طول عمري، ومش عارفة إيه ممكن يعوض الإحساس ده، خاصة إن الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تفرحني هي إني أجيب بيبي".

وحرصت حورية علي توجيه رسالة للفتيات قائلة: "الجمال مش كل حاجة، لو أنتي جميلة الناس هتقول واو زي القمر، ولكن لما ياخدوا عليكي هيشوفوكي عادية جدا، واللي بيعيش فعلا هو إنك تتجوزي ويكون عندك ولاد، ودي الحاجة اللي ندمانة عليها".

حورية فرغلي

وانهت حورية فرغلي حديثها: "لو رجع بيا الزمن هتجوز للإن هو ده اللي كان هيعيش لي، أصل مين هياخد باله مني وهيحبني بشكلي ده غير جوزي اللي مش عارفة هو فين دلوقتي وإن شاء الله يظهر".