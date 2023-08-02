هاني عادل يكشف تفاصيل كواليسه مع جاكي شان في فيلم Hidden Strike

أعرب الفنان هاني عادل كواليس من خلال مداخلة هاتفية له في إحدي البرامج التلفزيونية عن اختياره للمشاركة في فيلم Hidden Strike، من بطولة النجمين جاكي شان وجون سينا، والذي تم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.

هاني عادل

هاني عادل يكشف تفاصيل كواليس في فيلم Hidden Strike

كشف هاني عادل في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON قائلا: "الفيلم تم طرحه على منصة نتفليكس في الخارج، لكن لم يطرح في منطقة الشرق الأوسط، وأنا شوفت أجزاء منه وليس الفيلم كاملا حتى الآن".

هاني عادل

هاني عادل "المخرج مصصم على وجودي في الفيلم"

وتابع هاني عادل حديثه: "في حد كلم مدير أعمالي على مشاركتي في الفيلم، وإن المخرج مصصم على وجودي، وأنا كسول جدا وفي تلك الفترة مكنتش هسافر، لكن أحد أصدقائي شجعني، وبعد جلسة مع مدرب لايف كوتش تشجعت أروح السفارة وأطلب التأشيرة".

هاني عادل

هاني عادل واجهه العديد من الصعوبات في حصوله علي تأشيرة أمريكا

أكد هاني عادل أنه واجه كثير من الصعوبات في الحصول على تأشيرة أمريكا مشيراً: "لما روحت السفارة في الأول ماوافقوش، واضطريت أسافر هونج كونج وأحاول أحصل على التأشيرة من هناك، والمخرج صمم ينتظرني لآخر فرصة".

هاني عادل عن جاكي شان" كان خيال بالنسبة لي إني أقف جنبه وأصور معاه"

وعبر هاني عادل علي لقاءه الأول مع جاكي شان وجون سينا قائلا: "جاكي شان كانت صورته عندي على الحيطة، وأنا بحاول ألبس بدلة الكاراتيه وألعب، وكان خيال بالنسبة لي إني أقف جنبه وأصور معاه، التجربة كانت حلوة جدا، وطريقته في التعامل مع الناس حلوة جدا".

هاني عادل وجاكي شان

هاني عادل "سمعت صوت جون سينا يرحب بوجودي"

وأكمل هاني عادل: "أول ما دخلت لوكيشن التصوير لقيت الفنانة ليلى عز العرب، وتجمعني معها مشاهد في الفيلم، وفجأة سمعت صوت جون سينا يرحب بوجودي، وبعد شوية دخل جاكي شان وبدأ يصور، ومكانش في فرصة نتعرف ببعض".

واضاف هاني عادل: "بعد كام يوم تصوير بقى في بينا كلام، وقبل أحد مشاهدنا مع بعض كان بيعدل هدومي وأنا قلبي بيترج ومخضوض".

هاني عادل وجون سينا

وأوضح هاني عادل سعادته بالمشاركة في الفيلم قائلا: "أتمنى أكون عملت شغل كويس، وكنت رايح والموضوع بالنسبة لي إني أمثل مصر".

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد ظهرت أولى بشائره عبر إطلاق فيديو كليب أغنية "ع الوعد"، التي تعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

كما ينشغل هاني عادل بجولة حفلات غنائية بين مشروعه الموسيقى المنفرد "الرجل الرمادي"، حيث يشارك في فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مساء السبت 12 أغسطس، بعد عودته من الأردن، حيث تحيي فرقة فرقة وسط البلد أولى حفلاتها بمهرجان جرش الموسيقي الدولي، بعد غياب 12 سنة عن آخر حفلات الفرقة بالمهرجان.