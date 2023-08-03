ويل سميث يفتح الدفاتر المغلقة عن أهم أفلامه "لم أقتنع به".. السر في الهليكوبتر

كشف النجم العالمي ويل سميث عن عدم رغبته بالعمل في فيلم Men In Black، حيث أنه لم يقتنع به منذ البداية، بالرغم من انه أحد أهم وانجح أفلامه.

ويل سميث

ويل سميث يفتح الدفاتر المغلقة عن أهم أفلامه "لم أقتنع به منذ البداية"

أوضح ويل سميث من خلال حواره مع كيفين هارت ببرنامج Hart To Heart قائلا: "أن Men In Black نال إعجابه ولكنه لم يرد أن ينضم إليه لأنه كان قد مثل في فيلم عن الفضائيين في العام السابق، وهو Independence Day".

ويل سميث

ويل سميث "المخرج ستيفين سبيلبيرج اقنعني بسهولة"

أشار ويل سميث في حديثه عن اصرار المخرج ستيفين سبيلبيرج، الذي كان منتج Men In Black، في إقناعه ببطولة الفيلم بمنتهي السهولة، معلقا: "ستيفين أرسل لي هليكوبتر وأخذتني إلى بيته وكانت أول مرة أشرب عصير لمون بمياه غازية".

المخرج ستيفين سبيلبيرج

وتابع ويل سميث: "تحدث ستيفين بكل لا مبالاة، وسألني "لماذا لا تريد أن تنضم لفيلمي" وكنت أنتظر أن يقول "أنا الذي صنعت ET وJaws أيها المهرج".

Men In Black

حقق فيلم Men In Black 589.4 مليون دولار في شباك التذاكر بعد إصداره عام 1997 وتضمنت سلسلته 4 أفلام وشارك ويل سميث في 3 منهم.