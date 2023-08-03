اتحاد الجمباز يستعد لبطولة الفراعنة الدولية بمشاركة 12 دولة
ينهى الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين استعداداته النهائبة لاستضافة بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفنى رجال وأنسات التى تقام خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجارى على ملعب الصالة المغطاة الرئيسىة بمجمع الصالات المغطاة بهئية ستاد القاهرة الدولى .
يشارك فى البطولة 12 دولة
وهى أذربيجان
ونادي جواديوم سبورتيبا مؤسسة AB جيمنا ستكس ممثلا لدولة الهند
والمغرب والاردن
وقطر وتونس وأرمينيا زجيورجيا
وتايبيه ونادي GK دوبرافا زاغرب من كرواتيا ونادي جيمناستيكا من لبنان
ومصر الدولة المنظمة .