الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الجمباز يستعد لبطولة الفراعنة الدولية بمشاركة 12 دولة

بوابة الوفد الإلكترونية

ينهى الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين استعداداته النهائبة لاستضافة بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفنى رجال وأنسات التى تقام خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجارى على ملعب الصالة المغطاة الرئيسىة بمجمع الصالات المغطاة بهئية ستاد القاهرة الدولى .

يشارك فى البطولة 12 دولة 
وهى أذربيجان 
ونادي جواديوم سبورتيبا مؤسسة AB جيمنا ستكس ممثلا لدولة  الهند 
والمغرب والاردن
وقطر وتونس وأرمينيا زجيورجيا 
وتايبيه ونادي GK دوبرافا زاغرب من كرواتيا ونادي جيمناستيكا من لبنان
ومصر الدولة المنظمة .

مواد متعلقة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية

وزير الرياضة يبحث عدد من ملفات العمل في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

ختام ناجح لبطولة سيتي كلوب للبادل تنس بشبين الكوم

القوافل الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجا بمحافظات القناة وتصل إلى بورسعيد برعاية وزارة الرياضة

الشباب والرياضة تتابع تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات

“الرياضة” تطلق فعاليات الفوج الأول لمعسكر " صّقُلَ سفراء مشواري" بالمدينة الشبابية ببورسعيد

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بستاد القاهرة

الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو تنظمان لقاءً تعريفياً بهاكاثون الشباب الوطني 2023