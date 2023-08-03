الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفير مصر باليونان: العلاقات يبن القاهرة وأثينا لها خصوصياتها (فيديو)

مصر واليونان
مصر واليونان

قال عمر عامر سفير مصر في اليونان إن العلاقات المصرية اليونانية لها خصوصياتها وترتبط بعلاقات استراتيجية في المقام الأول.

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وأضاف “عامر” خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، بالتزامن مع استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلمين الجديدة، أن هناك تنسيقاً مشتركاً وتشاوراً على قدر كبير بين البلدين في شتى المجالات، وكافة الموضوعات الأقليمية والدولية.

مشروع الربط الكهربائي

وواصل: "الرئيس السيسي قام بالاتصال برئيس الوزراء اليوناني لتهنئته بتوليه فترة رئاسة ثانية وكان فرصة في هذا الاتصال الهاتفي متابعة التنسيق المشترك"، متابعاً: “مجالات التعاون مع اليونان كثيرة جداً ومنها مشروع الربط الكهربائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات الاقتصادية والتجارية”.

قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتقام اليوم الخميس، قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

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