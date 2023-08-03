تخفيض عقوبة كهربا في واقعة سب الزمالك بقمة يناير

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على خلفية الإساءة للزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يناير الماضي.

وكانت لجنة التظلمات قد أعلنت سابقا إيقاف محمود كهربا 12 مباراة محلية، وتغريمه مليون جنيه بعد الأحداث التي وقعت عقب مباراة الأهلي والزمالك.

وجاء قرار لجنة التظلمات اليوم الخميس، بتخفيض عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد اعتراض الأهلي وتقدمه باستئناف.

واستقرت اللجنة على تخفيض غرامة الأهلي لـ100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف، وأيضا تخفيض الغرامة المالية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لـ100 ألف بدلًا من 300 ألف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتأهل الأهلي لمواجهة المصري بعدما فاز على الداخلية في دور الـ16 بثنائية نظيفة، بينما تجاوز المصري نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2 بالدور نفسه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري اليوم

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - على معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات - محمود كهربا.