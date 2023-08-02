موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في لقاء ناري يٌقام مساء غد الخميس في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ورامى بيعة، وخالد عبدالفتاح، وعلى معلول

خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، ومحمد مجي قفشة، وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو، وكهربا

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، وعمرو موسى، ومحمد دبش، وعمرو السعداوي

خط الوسط: إلياس جلاصي، وحسن على، وإيميكا

خط الهجوم: جسام جريشة، ومروان حمدي، وعبده يحيي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في كأس مصر

من المقرر ان تبدأ أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مساء غد الخميس الموافق 3من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .