محامي كهربا يكشف عن أنباء سعيدة لجمهور الأهلي

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي، أن هناك أنباء جيدة وسعيدة غدًا الخميس مع نهاية المهلة المحددة لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وقال محامي كهربا عبر تصريحات تليفزيونية إن كهربا جاهز لكل الاحتمالات ومن الوارد سداد الغرامة أو تأجيل السداد مرة أخرى.

وأضاف: "المبلغ المطلوب سداده يصل إلى 73 مليون جنيه وليس 160 مليون جنيه كما يتردد".

موعد مباراة الأهلي والمصري في الكأس:

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة ومصيرية أمام فريق المصري البورسعيدي، والمقرر لها غدًا الخميس في إطار منافسات دور الـ8 "ربع النهائي" من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي ينهي تحضيراته لمواجهة المصري في الكأس

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس في كأس مصر.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الغد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة متنوعة، شهدت التركيز على الجوانب الفنية والبدنية.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.