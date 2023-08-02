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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي ينهي تحضيراته لمواجهة المصري في الكأس

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس في كأس مصر. 

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الغد.

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الأهلي يستقل وفد اللجنة المنظمة لدوري كرة القدم الإفريقي

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس. 

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة متنوعة، شهدت التركيز على الجوانب الفنية والبدنية.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.