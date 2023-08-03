إعصار خانون يضرب اليابان.. سقوط قتلى وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "خانون" الذي ضرب مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما جنوب غربي اليابان إلى قتيلين و62 مصابا على الأقل، كما انقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة، إذ استمرت الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار خانون الذى يتحرك ببطء.

وأُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

وصاحبت الإعصار "خانون" الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه "قوي جدا" رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الخميس، إن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ حوالي 222 كيلومترا في الساعة.

كما قالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية "إن.إتش.كيه"، إنه من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقا صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل لكن لم يتم تحديد مساره.

وأجبر الإعصار خانون المدارس والشركات على الإغلاق في شمال تايوان اليوم الخميس مع إلغاء نحو 40 في المائة من الرحلات الجوية الدولية.

وحذرت السلطات اليابانية مواطنيها من توخي الحذر مع اقتراب إعصار كبير من محافظة أوكيناوا في جنوب اليابان، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى التحذير من الرياح القوية والمد والجزر في المنطقة.

إخلاء منازل 690 ألف شخص

وفي وقت سابق، ذكرت شركة أوكيناوا للطاقة أن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن 220,580 منزلا، أي حوالي 35 في المئة من إجمالي المنازل في المنطقة.

وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما، إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.

وأما شبكة "إن إتش كاي" فأفادت عن وفاة رجل يبلغ من العمر 90 عاما بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجّحة بأن يكون الحادث ناجما عن الرياح العاتية.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.

ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 ت غ، ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.

ويتوقع أن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكرت "إن إتش كاي" أن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت الأربعاء، ما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.

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