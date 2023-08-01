اليابان تسجل أسخن يوليو منذ 125 عاما وارتفاع ضحايا الفيضانات في بكين لـ20 قتيلا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أسخن شهر يوليو تشهده البلاد على الإطلاق منذ بدء عمليات الرصد عام 1898.

الأرصاد الجوية

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن درجات الحرارة ارتفعت على مدار الشهر الماضي ووصلت إلى مستويات خطيرة إذ قاربت 39 درجة في أغلب الأيام والمناطق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحث الخبراء المواطنين على اتخاذ احتياطاتهم ضد ضربات الشمس.

وفي الصين، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة الصينية بكين والمناطق المحيطة إلى مصرع 20 شخصا، فيما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.

وجاءت هذه الفيضانات نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه وطمر بعض المناطق بالطين.. ويُعتقد أن هذه الأمطار تعد الأكثر غزارة التي تشهدها العاصمة الصينية بكين منذ سنوات، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل جميع الجهود الممكنة لإنقاذ المفقودين أو المحاصرين بسبب الأمطار.

وتستعد الصين لوصول العاصفة المدارية خانون، والتي تعد سادس عاصفة خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن تضرب الساحل الشرقي للبلاد هذا الأسبوع.