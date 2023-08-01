اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية مع اقتراب العاصفة خانون من جزر أوكيناوا

أثارت العاصفة المدارية خانون مع اقترابها من سلسلة جزر أوكيناوا جنوبي غرب اليابان، مخاوف من حدوث سيول وهبوب رياح عاتية حتى الخميس، ما دفع السلطات، اليوم الثلاثاء، لإلغاء الرحلات الجوية وحثت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

وحثت السلطات السكان في مساحة شاسعة من المقاطعة الإستوائية على إخلاء منازلهم في وقت تتحرك فيه العاصفة ببطء باتجاه الشمال الغربي، مع توقعات بأن تصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 مترافي الثانية.

ونقل تلفزيون أساهي الياباني أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناهاو وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة وهو ما يعني إلغاء أكثرمن 900 رحلة طيران محلية ودولية اعتبارا من ظهر الثلاثاء.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.

وتستعد المناطق الجنوبية الغربية في اليابان من «أوكيناوا» و«أمامي»، جنوب غربي اليابان، لعواصف قوية وأمواج عالية مع اقتراب «إعصارخانون» القوي، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» إنه اعتبارًا من الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، كان الإعصار على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب جزيرة «مينامي- دايتوجيما».

توقعات بوصول سرعة الرياح إلى 144 كيلومترًا في الساعة

وفي وقت سابق، توقعت قناة «إن اتش كيه» اليابانية، إن من المتوقع وصول سرعة الرياح القصوى إلى 144 كيلومترًا في الساعة في «أوكيناوا».وتحرك إعصار«خانون»، شمال غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة، فيما قال مسؤولو الطقس إن الإعصار سيغير مساره تدريجياً باتجاه الغرب، وسيقترب من منطقتي «أوكيناوا».

وحذر المسؤولون اليابانيون، من أن الرياح والأمواج العالية فضلا عن الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والمد العالي، قد تكون قوية بما يكفي لانهيار بعض المنازل.

حذر مع اقتراب إعصار كبير من محافظة أوكيناوا

ودعت السلطات اليابانية، مواطنيها لتوخي الحذر مع اقتراب إعصار كبير من محافظة أوكيناوا في جنوب اليابان حتى غد الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى التحذير من الرياح القوية والمد والجزر في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية إن إعصار خانون قد يقترب أيضًا من جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، ولقد أدى الإعصار بالفعل إلى إلغاء الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من أوكيناوا.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، طلبت الوكالة من المواطنين في أوكيناوا أن يظلوا يقظين ضد الانهيارات الطينية والفيضانات، كما دعتهم إلى البقاء في الداخل، إلا في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن أن يصل ارتفاع المد اليوم الاثنين إلى 10 أمتار في منطقة أوكيناوا، و6 أمتار في منطقة أمامي، وقد يرتفع حتى اليوم التالي.

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