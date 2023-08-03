نقيب المحامين يشكل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب "فرعون النيل"

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب " فرعون النيل"، ومطابقته للتعاقد المبرم مع النقابة، وذلك منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها بكل شفافية.

النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده

وجاء نص القرار كالآتي:

قـــــــــــرار

بناءً على ما قرره السيد الأستاذ / سامح عاشور، النقيب الأسبق، من أن المركب الذي تعاقد سيادته عليه بتاريخ 2/3/2019 مع شركة / السعدني ـ نادي محمد قرني السعدني، والمسمى مركب فرعون النيل، وشرائه جاهز للاستلام، وأن النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده وتجهيزه طبقًا للتعاقد، ورغم عدم صحة ما أورده سيادته، ومخالفته للحقيقة والواقع، وأن النقابة قامت بتحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 22/2/2023 ، تحت رقم 1685 / 2023إداري البدرشين.

فمنعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها قررنا الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة من السادة الأساتذة: ـ

1ـ السيد الأستاذ / محمود الداخلي - الأمين العام.

2ـ السيد الأستاذ / محمد الكسار - عضو مجلس النقابة العامة.

3ـ السيد الأستاذ / ناصر العمري - عضو مجلس النقابة العامة.

4ـ السيد الأستاذ / نبيل الشافعي - مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة .

5ـ السيد المهندس / محمد الأمير - الإدارة الهندسية.

وذلك لاستلام مركب فرعون النيل طبقًا للتعاقد.

ثانيًا: للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها من الفنيين للوقوف على مدى جاهزية المركب، ومطابقتها للتعاقد المبرم مع النقابة.

تحرير في 2/8/2023

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

عبد الحليم علام