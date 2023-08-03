الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يشكل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب "فرعون النيل"

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب " فرعون النيل"، ومطابقته للتعاقد المبرم مع النقابة، وذلك منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها بكل شفافية.
 النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده

وجاء نص القرار كالآتي:
قـــــــــــرار
 بناءً على ما قرره السيد الأستاذ / سامح عاشور، النقيب الأسبق، من أن المركب الذي تعاقد سيادته عليه بتاريخ 2/3/2019 مع شركة / السعدني ـ  نادي محمد قرني السعدني، والمسمى مركب فرعون النيل، وشرائه جاهز للاستلام، وأن النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده وتجهيزه طبقًا للتعاقد، ورغم عدم صحة ما أورده سيادته، ومخالفته للحقيقة والواقع، وأن النقابة قامت بتحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 22/2/2023 ، تحت رقم   1685 / 2023إداري البدرشين. 
فمنعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها قررنا الآتي:
أولاً: تشكيل لجنة من السادة الأساتذة: ـ 
1ـ   السيد الأستاذ / محمود الداخلي - الأمين العام.
2ـ  السيد الأستاذ / محمد الكسار - عضو مجلس النقابة العامة.
3ـ السيد الأستاذ / ناصر العمري - عضو مجلس النقابة العامة.  
4ـ السيد الأستاذ / نبيل الشافعي -  مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة .
5ـ السيد المهندس / محمد الأمير - الإدارة الهندسية.  
وذلك لاستلام مركب فرعون النيل طبقًا للتعاقد.
ثانيًا: للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها من الفنيين للوقوف على مدى جاهزية المركب، ومطابقتها للتعاقد المبرم مع النقابة. 
تحرير في 2/8/2023
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام

مواد متعلقة

سويلم يتابع خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع والاستفادة منها

جندي يفقد بندقيته والجيش البريطاني يبحث عنها

إسرائيل تروي قصة هزيمتها أمام مصر في حرب أكتوبر بفيلم الرصيف.. فيديو

الشعب الليبي ممنوع من النزول للشواطئ.. اعرف السبب

دب يوجه رسالة للبشر من حديقة حيوان صينية بعد التشكيك فيه.. فيديو

رغد صدام حسين تنشر شهادة نسبها

إسرائيل تتسلح بكميات كبيرة من قذائف صاروخية متطورة

علماء يكتشفون علاج يقضي على فيروس كوفيد