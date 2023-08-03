الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

علاء عابد: القمة المصرية اليونانية تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية اليونانية المقرر عقدها اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

txt

النائب علاء عابد يشارك في أعمال المؤتمر اللبناني الدولي في المغرب

txt

علاء عابد: هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري

وأوضح  النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر واليونان تربطهما علاقات استراتيجية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحضارة اليونانية والحضارة المصرية تتشابه في الكثير مما يؤكد التشابه بين الشعبين المصري واليونانية.

زيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة 

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القمة ستتطرق إلى زيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة خاصة أن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر.

وتابع النائب علاء عابد، أن القمة ستشهد مباحاثات النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بمثابة تأكيد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر ليس فقط عند الشعب اليوناني وإنما مكانتها الكبيرة عند القيادة السياسية اليونانية وأهمية مصر الإقليمية والدولية بالنسبة لكافة المجالات المختلفة، علاوة على تأكيدها على الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر مما ينعكس على الشرق الأوسط ككل.

مواد متعلقة

طاقة النواب: "تفعيل استراتيجية الطاقة الحل الأمثل لمواجهة مشاكل الكهرباء وآثار (النينو)"

الحوار الوطني.. خطة النواب تطالب بامتيازات غير مسبوقة لجذب المستثمرين

الحوار الوطني.. اقتصادية النواب: يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة

"شباب النواب" يهنئ اتحادات "السباحة و الجودو و الخماسي و التايكوندو"

الحوار الوطني.. رئيس قوى عاملة النواب يطالب بمراعاة أنماط العمل الجديدة

النائب علاء عابد يشارك في أعمال المؤتمر اللبناني الدولي في المغرب

علاء عابد: هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري