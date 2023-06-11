علاء عابد: هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن الحوار الوطني فرصه تاريخية لم تحدث من عشرات السنين ، وعلي الاحزاب والقوي السياسية استثمارها جيدًا لصالح الوطن،

وأكد عابد أن ازدهار الحياة السياسية في مصر والتى تشهد أزهي عصور الديمقراطية والنشاط السياسي بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تؤمن تماما بضرورة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمعايير واضحه أولها قاعدة بيانات عدد السكان وعدد الناخبين ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل.

وأكد ممثل حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن حزب مستقبل وطن، عمل علي دراسة اعداد البرلمانات المصرية من عام ١٩٥٦ حتي الان ومقارنتها بعدد السكان وكذلك دراسة تاريخ واعداد البرلمانات الأوربية والأمريكية والعربية.